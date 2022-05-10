إيطاليا: رئيس الوزراء يصل واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الايطالى بحسب وكالة الأنباء الايطالية "أنسامد"، أن "الاجتماع سيركز على التنسيق مع الحلفاء بشأن إجراءات دعم السكان الأوكرانيين ومواجهة الهجمات الروسية غير المبررة".
وأشار البيان إلى أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية والتأكيد على متانة الروابط عبر الأطلسى، موضحًا أنه سيتم تناول التعاون فى إدارة التحديات العالمية من أمن الطاقة إلى مكافحة تغير المناخ ومن الانتعاش الاقتصادى إلى تطوير الأمن عبر الأطلسى.
وأضاف البيان: "كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والاستعدادات قبل مؤتمر قمة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى فى يونيو المقبل ".
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