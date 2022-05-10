عاجل.. البيت الأبيض يعلق على نية ماسك إعادة حساب ترامب على تويتر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال البيت الأبيض إن القرار يخص القطاع الخاص.
وقال البيت الأبيض "ندعم حرية التعبير ومنصات مواقع التواصل لا تستخدم لبث معلومات مضللة".
وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا والمالك الجديد لمنصة تويتر، قد أعلن، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتزامه إلغاء الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر".
وأعلن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أنه لن يعود إلى موقع "تويتر"، وذلك بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك شرائه شركة التواصل الاجتماعى مقابل 44 مليار دولار.
وقال ترامب، فى وقت سابق، إنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذى تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.
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