التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية نظام التضامن الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاشتراك في نظام الاجتماعي الجديد، حيث يستمر هذا البرنامج في استقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال هذا البرنامج، ولكن باب التسجيل في هذا البرنامج سيغلق في يوم 23 من شهر مايو 2022، ذلك ما تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل الوزارة، كما أكدت الوزارة على ضرورة معرفة كل الشروط الأساسية التي يجب معرفتها لاستحقاق هذه الخدمة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أسهل وأسرع، ولذلك تم تأسيس منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أنه من خلال هذه المنصة سيتم تحديد الأسر المستحقة والتي تحتاج إلى الدعم المادي الذي يتم منحه من الدولة لتلك الفئة.

تم الإعلان عن منصة الضمان الاجتماعي في يوم 20 من شهر نوفمبر 2021، كما تم التأكيد من قبل الوزارة على أن هذه المنصة ستستمر في العمل لفترة طويلة وذلك لاستقبال طلبات الأسر والأشخاص المحتاجين للحصول على هذا النوع من الدعم، وتقوم الوزارة بمراجعة المعلومات التي يتم تقديمها من هذه الأسر واختيار الأشخاص المناسبين للحصول عليها.

الهدف الأساسي من إنشاء هذا البرنامج هو منح مجموعة من الأشخاص الفرصة لحياة أفضل، وذلك من خلال توفير كل الوسائل التي تساعدهم على التحويل من فئة محتاجة لفئة منتجة، حيث توصلت الوزارة إلى أن تقديم الدعم المادي لهؤلاء الأفراد لا يكفي، ولكن تدريبهم على إتقان مهنة معينة سيساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ما هي طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات الأفراد للدخول في هذا البرنامج الاجتماعي، كثرت عمليات البحث عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في البرنامج بشكل إلكتروني وذلك بدلاً من أن يتم زيارة الأماكن المختصة وإهدار الوقت، وخطوات التسجيل تتمثل في:

يقوم الشخص المتقدم بكتابة اسم البرنامج في محرك البحث، ثم يقوم باختيار خاصية تسجيل جديد من هنا.

يتم إدخال كل البيانات الأساسية والتي سيتم مراجعتها من قبل الوزارة لاختيار الأشخاص المستحقين.

يتم إدخال رقم هاتف الشخص المتقدم لكي يتم التواصل عليه.

شروط مستحقي الدعم والتمويل الاجتماعي

الإعانات المالية تقدم للأسر التي ترعى فرد أو أكثر من المعاقين والأيتام أو من يكونون في حكمهم وهم كالآتي: