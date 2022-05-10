التعليم السعودية شروط تسجيل نظام نور ولي الأمر noor.moe.gov.sa لطلاب أول ابتدائي 1444

التعليم السعودية أعلنت اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 الموافق 9 شوال 1443 عن أحدث مستجدات شروط تسجيل نظام نور ولي الأمر noor.moe.gov.sa لطلاب أول ابتدائي 1444عبر نظام نور الإلكتروني وذلك بعد أن لاحظت الوزارة وجود إشكاليات في التسجيل باليومين الماضيين من قبل أولياء الأمور، وعدم إكمال المستندات المطلوبة بالنظام مما أدى إلى اعاقة استمرار عمليات التسجيل، وقد كشفت الوزارة عن أبرز الشروط الواجب رفع مستنداتها على النظام الإلكتروني نور منها إجراء كشف طبي للطالب والطالبة في احدى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالسعودية وذلك عند إتمام عملية التسجيل المبدئي الإلكتروني وأيضًا اثبات الإقامة، والجدير بالعلم أن تسجيل طلاب الأول ابتدائي يتم على مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تسجيل الأبناء السعوديين لأبويين سعوديين، وفي المرحلة الثانية يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين.

وزارة التعليم السعودية شروط تسجيل نظام نور ولي الأمر طلاب أول ابتدائي 1444

في نفس السياق السابق ذكره ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa التابع لوزارة التعليم بالسعودية وتعديل عدة شروط خاصة:

أولًا للتسجيل شرط أن يكون عمر الطالب الجديد وهو 6 أعوام ومسموح ب90 يوم أقل كحد أدنى وحتى 11 عام كحد أقصى. كذلك وفق طريقة التسجيل التي أقرتها الوزارة بإمكان ولي الأمر الإطلاع عليها والإستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بنظام نور وتحديثاته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. أيضًا شرط إجراء كشف طبي للطالب والطالبة في احدى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالسعودية وذلك عند إتمام عملية التسجيل المبدئي الإلكتروني عبر نور. كما يشترط قيام ولي الأمر بتقديم اثبات إقامة في محيط المدرسة المراد اتقديم للطالب بها، من خلال تقديم صك ملكية منزل أو عقد ايجار ساري المفعول. في نفس الوقت يشترط تقديم كافة المستندات الخاصة بولي الأمر والطالب ومنها صورة سجل الأسرة المضاف إليها الطالب المستجد. أيضًا يجب تقديم صورة شخصية لولي الأمر وصورة كرت استكمال التطعيمات وصورة شهادة ميلاد الطالب، وتوقيع لائحة السلوك والمواظبة في النهاية في حال واجهت ولي الأمر مشكلة أيضًا أثناء التسجيل بإمكانه الإستفسار وطلب المساعدة عن طريق رابط نظام نور الرسمي noor.moe.gov.sa.

خطوات تسجيل نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa للمستجدين 1444

ووفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي فالتسجيل في مرحلة أول ابتدائي للطلاب والطالبات السعوديين عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: