نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرامكو تعلن آخر تحديث الآن “..أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022، لم تحدد حتى وقتنا هذا من المقرر أن تعلن عنها الشركة يوم الأربعاء الموافق 11 مايو لعام 2022، فهي تحدد من قبل شركة أرامكو السعودية شهرياً، بعد مراجعة الشركة، أسعار البنزين العالمية ومقارناتها مع سعر البنزين في السوق السعودي، لذلك سنستعرض في هذا المقال كل مايخص أسعار البنزين الجديد لشهر مايو.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022

لم يحدد حتى الآن أسعار البنزين الجديد في السعودية لشهر مايو، من قبل شركة أرامكو السعودية، فهي ستقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 10 مايو2022، ثم يقوم المواطنون باعتماد هذه الأسعار بداية من يوم الأربعاء،11 مايو2022 وذلك بعد المراجعة الشهرية من قبل الشركة لمشتقات البترول وفي مقدمتها البنزين.

أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل

نجد أن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية يختلف شهرياً على حسب، الشروط والتعليمات التي تصدرها أرامكو السعودية للمواطنين

سعر اللتر من الديزل، 0.63 ريال سعودي

سعر اللتر من الكيروسين، 0.70 ريال سعودي

سعر اللتر من بنزين 91، 2.18 ريال سعودي

سعر اللتر من بنزين95، 2.33 ريال سعودي

شركة أرامكو السعودية

هذه النصائح من منطلق، الحفاظ على سيارات المواطنين، فنجد أن بنزين ٩١ هو الأنسب لجميع السيارات الحديثة بالمملكة العربية السعودية وكذلك نوهت، أرامكو السعودية بأن إستخدام بنزين أقل من إمكانيات السيارة، يعمل على إتلاف السيارة ولكن استخدام وقود أعلى من الموصى به لن يؤثر على أداء المحركات، كما هو موضح هو ثبات أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 منذ مايقرب من عام كامل على الرغم من اضطرب الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخاصة في الأشهر الأخيرة بعد أزمات بين أوروبا وروسيا والأخيرة والتي أثرت على سعر الدولار وهو من اهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والذي هو بدوره يؤثر على سوق النفط في العالم والمتأثر به سعر النفط في السعودية والخليج بوجه عام.

أشهر شركات النفط بالسعودية