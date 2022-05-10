خطوات الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الحج 1443 وزارة الصحة

رابط الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الحج 1443، يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأطباء في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول في طلب المشاركة الطبية في موسم الحج والتي قامت وزارة الصحة بالإعلان عنها من أجل تقليل العبئ على الأطباء في المستشفيات بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

طلب المشاركة في الحج 1443

قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل في موسم الحج للكوادر البشرية من الاطباء في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمن الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة للحجاج في موسم الحج حيث تسعي على تقديم لهم أفضل رعاية صحية لهم في خلال فترة الحج، وتكون هذه الخدمة مقدمة في المستشفيات المحيطة بالحرم المكي والمسجد النبوي.

تقديم طلب التسجيل في موسم الحج

يمكن للأطباء الذين ينطبق عليهم شروط التسجيل القيام بالتسجيل في موسم الحج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:

الأنتقال إلى موقع وزارة الصحة السعودية على الأنترنت.

بعد ذلك تقوم باختيار من الموقع نوع العقد.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في استمارة التسجيل.

تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك بالكامل.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

الضغط علي زر التسجيل.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الحج 1443

تستطيع القيام بعملية الاستعلام عن طلب المشاركة في موسم الحج للكوادر البشرية من الاطباء من خلال موقع وزارة الصحة وذلك عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-