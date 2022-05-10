نزول رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa على الهاتف النقال للمسجلين حديثا في الضمان المطور بالمرحلة السادسة، حيث يترقب الآلاف من المسجلين في الضمان المطور التعرف على موعد نزول رسالة الأهلية وما هو الموعد الذي يتم فيه صرف راتب الضمان الجديد، وهل يتم الصرف مع الراتب القديم أو أن له موعد محدد منفصل.

نزول رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان المطور 6 موعد صرف راتب المطور

متابعة متميزة لأخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بنشر أخبار الراتب والتسجيل والأهلية والأخبار الجديدة والمتطلبات التي يكون على الراغبين في الاستفادة من خدماتها من الالتزام بها، ويكون الخبر الأحدث لها هو مد أج استقبال تسجيلات الراغبين في الحصول على رواتب الضمان المطور منن بالتسجيلات الجديدة للمتخلفين عن صرف الراتب في الفترة الماضية.

موعد صرف راتب الضمان المطور الجديد (المرحلة السادسة)

توقيت إيداع الراتب بالميلادي توقيت إيداع الراتب بالهجري 20 مايو 2022 19 شوال 1443

ما هو الحد المانع لراتب الضمان

يكون من الهام عند التقديم والتسجيل في الضمان التعرف على شروط الحصول على الراتب الشهري للمستفيدين من الضمان المطور، ويكون من أهم الأسباب هو الاستحقاق والأهلية، ويتم الإعلان عن الأهلية على أرقام الهاتف النقال الذي يقوم الراغب في الحصول على الراتب في الضمان، ويكون عليه اتباع خطوات التسجيل والدقة الصارمة في البيانات: