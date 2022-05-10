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نزول رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa على الهاتف النقال للمسجلين حديثا في الضمان المطور بالمرحلة السادسة، حيث يترقب الآلاف من المسجلين في الضمان المطور التعرف على موعد نزول رسالة الأهلية وما هو الموعد الذي يتم فيه صرف راتب الضمان الجديد، وهل يتم الصرف مع الراتب القديم أو أن له موعد محدد منفصل.
نزول رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان المطور 6 موعد صرف راتب المطور
متابعة متميزة لأخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بنشر أخبار الراتب والتسجيل والأهلية والأخبار الجديدة والمتطلبات التي يكون على الراغبين في الاستفادة من خدماتها من الالتزام بها، ويكون الخبر الأحدث لها هو مد أج استقبال تسجيلات الراغبين في الحصول على رواتب الضمان المطور منن بالتسجيلات الجديدة للمتخلفين عن صرف الراتب في الفترة الماضية.
موعد صرف راتب الضمان المطور الجديد (المرحلة السادسة)
|توقيت إيداع الراتب بالميلادي
|توقيت إيداع الراتب بالهجري
|20 مايو 2022
|19 شوال 1443
ما هو الحد المانع لراتب الضمان
يكون من الهام عند التقديم والتسجيل في الضمان التعرف على شروط الحصول على الراتب الشهري للمستفيدين من الضمان المطور، ويكون من أهم الأسباب هو الاستحقاق والأهلية، ويتم الإعلان عن الأهلية على أرقام الهاتف النقال الذي يقوم الراغب في الحصول على الراتب في الضمان، ويكون عليه اتباع خطوات التسجيل والدقة الصارمة في البيانات:
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
كيفية التسجيل في الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية من الحساب الشخصي
- يقوم صاحب الطلب بإنشاء حساب جديد عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم يتم الدخول عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة”.
- يتم تسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية أو منصة النفاذ الوطني.
- يتم إنشاء حساب جديد.
- ينتقل المستخدم بعد ذلك إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يجب تسجيل البيانات واتباع جميع الخطوات.
- يتم الحصول على رقم الطلب لمتابعته عبر الرابط.
- الاتصال رقم هاتف الضمان الموحد 19911 للاستعلام والتواصل المباشر.
- أو التواصل عبر الرسائل الإلكترونية عبر11157.
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