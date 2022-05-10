إيلون ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على ”تويتر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:28 مساءً - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لمنصة تويتر، اعتزامه إلغاء الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر".

جاء ذلك وفقًا لما نشرته تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يعود إلى موقع "تويتر"، وذلك بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك شرائه شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وقال ترامب، في وقت سابق، إنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.