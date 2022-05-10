الصين تسجل أعلى مستوى لسطح البحر منذ أكثر من 40 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:28 مساءً - قالت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، إن مستوى سطح البحر في البلاد شهد في عام 2021، ارتفاعا بنحو 84 ملم عن الأعوام الماضية، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1980.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير يرجع إلى الاحتباس الحراري، الذي أدى إلى توسع مياه البحر، وذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية في القطبين، كما يساهم هبوط الأرض أيضا في ارتفاع نسبي لمستوى سطح البحر.

يشار إلى أنه في عام 2021، شهدت الصين كوارث بحرية تمثلت بشكل رئيسي في عواصف بحرية وارتفاع أمواج البحر وكوارث الجليد البحري، ما كبد البلاد خسائر اقتصادية مباشرة بأكثر من 3.07 مليار يوان (حوالي 459 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعادل 36% من متوسط الخسائر الاقتصادية خلال العقد الماضي.