الرئيس الأمريكى: التضخم أولويتى القصوى على المستوى المحلى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى خطاب له فى البيت الأبيض بشأن التضخم - "أود أن يعلم كل أمريكى إننى آخذ التضخم بشكل جدى للغاية، وهو أولويتى القصوى على المستوى المحلى".

وأكد الرئيس الأمريكى أنه سيتحدث اليوم عن الحلول ولكنه يود التطرق إلى أسباب المشكلة فى بادئ الأمر، موضحا أن هناك سببين رئيسيين للتضخم الذى نراه اليوم، الأول هو الجائحة، والثانى هو الحرب التى شنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أوكرانيا.

ولفت إلى أن 60% من التضخم فى شهر مارس الماضى كان ناجما عن ارتفاع الأسعار فى المحطات من أجل الجازولين، مشيرا إلى أن الحرب الروسية قد أدت لارتفاع أسعار الغذاء أيضا، لأن أوكرانيا وروسيا هما أهم سلتا غذاء فى العالم من القمح والذرة، قد توقفتا بشكل كامل تقريبا.

وأوضح أن العاملين الرئيسيين فى حدوث التضخم ذاتا طبيعية عالمية، لذلك نرى تضخما تاريخيا يحدث تقريبا فى جميع الدول حول العالم.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن بلاده "فى وضع أقوى" بفضل الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة التحديات أكثر من أى دولة أخرى، موضحا أن بعض جذور التضخم خارج عن سيطرة بلاده، إلا أن هناك بعض الأمور التى يمكن فعلها ويمكن معالجتها.

وأضاف أن الاحتياط الفيدرالى يلعب دورا رئيسيا فيما يتعلق بالتضخم فى بلادنا، مؤكدا أنه قدم مرشحين متميزين لقيادة هذه المؤسسة، مطالبا مجلس الشيوخ بالتصديق على تعيينهم دون تأخير.

وتابع بايدن أن خطته هى تخفيض التكلفة اليومية على الكادحين الأمريكيين، وتخفيض العجز من خلال مطالبة الشركات الكبرى والأثرياء الأمريكيين بعدم الانخراط فى التلاعب بالأسعار ودفع حصتهم العدالة من الضرائب.