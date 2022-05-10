نتائج القبول الموازي بالاسم 2022 PDF عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج القبول الموازي بالاسم 2022، يتم الكشف الآن عن نتائج القبول الموازي بالاسم 2022 وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا الرسمي، وسوف نتطرأ إلى جميع الخطوات اللازمة لمعرفة نتائج القبول الموازي 2022 العراق، وذلك بعدما صرح وزير التربية والتعليم العراقي بأن النتيجة سوف تظهر خلال ساعات قليلة ويمكن التعرف عليها من خلال الرقم الامتحاني والاسم الرباعي للطالب، كما أن الوزارة قد وضعت شروطا للقبول الموازي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا اليوم.

نتائج القبول الموازي بالاسم 2022

يمكن معرفة نتائج القبول الموازي بالاسم 2022 من خلال تلك الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للنتائج وهو: http://epedu.gov.iq/ .

. ثم البحث على الصفحة الرئيسية عن أيقونة ” الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول الموازي”.

ثم الدخول عليها وتدوين الرقم الامتحاني الخاص بذلك الطالب، وكذلك اسمه.

ثم قم بالضغط على استعلام.

سوف يتم عرض نتيجتك على هيئة ملف بي دي اف.

شروط القبول الموزاي بدولة العراق 2022

لابد من تحقق عدة شروط للقبول الموازي العراق 2022 وهي:

كي يلتحق الطالب بأي كلية طبية خاصة لابد من حوله على أقل شيء ثلاثة درجات أعلى الحد الأدنى.

بالنسبة للقبول في الكليات الهندسية: يكون معدل الدرجات هو 4 درجات أعلى الحد الأدنى.

ولكليات العلوم: يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي لا يقل عن خمس درجات.

وبالنسبة لباقي المعاهد والكليات: لا يقل معدل الدرجات عن ستة درجات.

الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022

تقدم ما يقرب من35000 طالب للقبول الموازي لهذا العام، وتم قبول دفعة كبيرة منهم قد تصل إلى 21000 طالب وطالبة، ويمكن الآن أن يعرف كل طالب وطالبة على نتيجة القبول الموزاي من خلال المواقع الرسمية المخصصة لذلك، حيث أن النتيجة تم توقيعها ورفعها على تلك المواقع، وليس متبقي سوى القليل على إتمام تحملها وسوف تكون جاهزة أمام كل طالب للاستعلام عنها بشكل الكتروني، كما تم تحديد كافة المصاريف على الموقع، وكذلك معدلات النجاح، حيث أن معدل القبول لطب الأنبار هو 98.17 %، كلية طب بغداد هو 99%، طب القادسية هو 98.33%، طب الموصل هو 98.33%.