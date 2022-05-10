نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مصرف الراجحي عن سداد باقي الأقساط للمواطنين المتعثرين بأمر من الملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المقترضين في المملكة العربية السعودية حول إعفاء بنك الراجحي، فقد أمر الملك سلمان بإعفاء المواطنين المتعثرين والمتوفي وتم إصدار قرار الإعفاء من قبل الديوان الملكي السعودي، فقد يقدم مصرف الراجحي الخدمات الكثيرة تتناسب مع جميع الفئات وهو افضل واكبر المصارف الإسلامية المطابقة للشريعة الإسلامية، لهذا سنعرض لكم اليوم من خلال مقالنا أهم الشروط التي أعلن عنها رسمياً التي تعمل على إسقاط الأقساط التي تتعلق بالقروض التي اقترضت من قبل مصرف الراجحي.

شروط إعفاء بنك الراجحي

لقد أعلن مصرف الراجحي عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في أي متقدم بطلب إسقاط أقساط القرض الذي حصل عليه من قبل البنك، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

في حالة إصابة المستفيد من القرض بعجز سواء كان جزئي أو عجز كلي، ناتج عن مرض أو حادث، مما سبب له إعاقة للخروج من أجل العمل وكسب المال لتسديد القرض.

عند وفاة المقترض، وفي تلك الحالة تتقدم أسرة المتوفي بطلب للبنك مرفق به شهادة الوفاة.

مستندات إعفاء بنك الراجحي

لقد حدد مسئولي مصرف الراجحي بعض الأوراق الرسمية والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية السعودية، والتي يجب أن ترفق في حال طلب إسقاط القرض وبأقساطه، وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي:

شهادة الوفاة التي تتعلق بصاحب القرض.

صورة من الهوية الوطنية التي تتعلق بصاحب القرض.

في حالة إصابة المقترض بحالة مرضية أو عجز، ينبغي إرفاق شهادة صحية معتمدة من المراكز والمستشفيات التي أقرها المصرف.

خطاب من قبل جهة العمل التي يعمل بها المقترض، والذي يوضح الراتب الشهري الذي يحصل عليه المقترض شهرياً.

تقديم طلب إعفاء الراجحي

إن كنت ترغب في تقديم طلب لإسقاط الأقساط الباقية من القرض الذي حصلت عليه من مصرف الراجحي، عليك إتباع التوجيهات التالية:

أدخل عبر بوابة مصرف الراجحي الإلكترونية.

حدد تبويب الخدمات المصرفية الشخصية.

اختر زر التمويل الشخصي.

اضغط على تمويل مقدم.

أدرج جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كتابة رقم التعريف الخاص بك.

أرفق جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة والتي حددها المصرف.

أنقر على زر مكتوب عليه إرسال الطلب.

هنا تكون قد تمكنت بكل سهولة تقديم طلب بإعفائك من تسديد باقي أقساط القرض من مصرف الراجحي بشكل إلكتروني.

هنا نكون وصلنا لختام إعفاء بنك الراجحي، والذي حرصنا خلاله على تقديم جميع الشروط التي يجب أن توافر في أي شخص يرغب في تقديم طلب الإعفاء، مع عرض لطريقة التقديم والأوراق الرسمية المطلوبة