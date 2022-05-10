مساعدة الهلال الأحمر الإماراتي portal.rcuae.ae الذي يقوم بتقديم العديد من المساعدات لكافة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، وتشمل المساعدة المقدمة من الهلال الأحمر مساعدات عاجلة غذائية ودوائية وإغاثية وغيرها، ويتميز بالخدمات المتميزة والاستجابة السريعة للمتقدمين بالطلبات الإغاثية وكذلك يتم استقبال الطلبات عبر الرابط الرسمي لإرسال الطلبات.

مساعدة الهلال الأحمر الإماراتي portal.rcuae.ae رابط تسجيل طلب معونة وشروط القبول

يستقبل الهلال الأحمر في دولة الإمارات طلبات المساعدة من جميع دول العالم كما يقوم بفتح الباب لاستقبال عدد من التطوعين للعمل في المجال الخيري بالهلال الأحمر وفق عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، ويكون عليهم الإقامة بدولة الإمارات ولهم الحد المسموع بالعمر، من 18 عام وحتى 50، ولديهم الكفاءة في العمل الخيري ويفضل من لهم الخبرة.

أحصل على مساعدة مالية من الهلال الأحمر

تتيح المؤسسة الخيرية رابطها الخاص للتواصل والذي يستقبل كافة الطلبات من الجهات الآتية:

طلبات العمل والتطوع في العمل الخيري، يجب أن يكون المتقدم متوفر فيه الشروط الخاصة بالعمل الخيري داخل دولة الإمارات.

يستقبل طلبات الحصول على المساعدات المالية أو العلاجية وكذلك المساعدات الإغاثية.

يقوم رجال الأعمال والمتبرعين باختيار منصة الهلال الإماراتي كأولوية في تقديم التبرعات.

كيفية الحصول على مساعدة الهلال الأحمر الإماراتي

تتاح عدد من التطبيقات على الهاتف النقال للدخول على الرابط وطلب التسجيل. يتم تسجيل الدخل على تطبيق الهلال الأحمر الإمارتية عبر مكتبة جوجل بلاي على الهاتف النقال https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.rcuae.rcuae_app&hl=ar&gl=US. يجب أن يكون المستخدم قد دخل على الرابط من قبل وقام بتسجيل الدخول وله رقم سري. يتم في البداية الدخول على رابط تسجيل الدخول في مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بتسجيل اسم المستخدم والرقم السري. يتم اختيار “دخول”. كما يمكن الاتصال على رقم 800773 المجاني من داخل الإمارات.

نماذج طلب مساعدة مالية