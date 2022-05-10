نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المشمولين بالحج في الأردن 2022 وزارة الأوقاف نتيجة قرعة الحج في الأردن قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة لمعرفة موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2022 في الأردن، فقد قامت وزارة الأوقاف الأردنية بفتح التسجيل في الحج للأردنيين، خلال الفترة من 3 أبريل حتي 21 من نفس الشهر، وقام موقع تسجيل الحجاج الأردن باستقبال طلبات أداء فريضة الحج لموسم 2022-1443، وبلغ عدد المسجلين أكثر من 20 ألف، في حين أن العدد المطلوب 3600 فقط بنسبة 46% عما كان يتم طلبه في السابق من الحجاج الأردنيين، وذلك بسبب قيام المملكة العربية السعودية بتخفيض العدد المطلوب لمختلف الدول ليكون إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل مليون حاج، وذلك بعد منع الحج من الخارج خلال الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا واقتصاره على حجاج الداخل فقط، وحرصاً منا على نقل أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فإننا نقدم لكم تفاصيل نتيجة قرعة الحج في الأردن وموعد إعلانها.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “hajj.gov.jo“.

إدخال الرقم الوطني.

تسجيل رقم الطلب.

الضغط على بحث.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج في الأردن

ينتظر ألاف من المواطنين الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على الحج هذا العام.

معرفة نتيجة قرعة الحج وأسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022.

ومن المنتظر قيام وزارة الأوقاف الأردنية أن تُعلن النتيجة خلال الأسبوع المقبل، ليتمكن الفائزين من تجهيز مستلزمات الحج ودفع قيمة السفر حسب ما تحدده الوزارة وبالتعاون مع السلطات السعودية والشركات المتعاقدة لخدمة الحجاج.

أسماء المشمولين بالحج في الأردن 2022

يتم فرز المتقدمين على الحج هذا الموسم حسب الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف للتسجيل للحج، حيث سيكون الاختيار حسب الأكبر سنا، وللحاصلين على اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، بالإضافة لعدم أداء المتقدم لفريضة الحج من قبل، وعقب انتهاء الوزارة من فرز الأسماء سيتم الإعلان رسمياً عن الفائزين وخطوات الاستعلام إلكترونياً.

قرعة الحج في الأردن 2022

يعتبر موضوع قرعة الحج في الأردن 2022 من أكثر الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة حالياً، نظراً لاشتياق المسلمين لأداء فريضة الحج التي تم حرمانهم خلال الموسمين السابقين بسبب انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد المصابين والوفيات بسبب هذا الفيروس، وتهتم المملكة العربية السعودية بالحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها من تنفيذ خطتها لمنع انتقال العدوي بين المواطنين والمقيمين والزائرين من مختلف الدول، لذلك تم الاستغناء عن القيود التي كانت موجودة على السفر للسعودية خلال الفترة الماضية، مع ضرورة الالتزام بالوقاية والتعليمات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.