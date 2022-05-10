بلينكن يتهم روسيا بشن هجوم سيبراني لتعطيل أوكرانيا أثناء الغزو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:23 مساءً - اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا بشن هجمات إلكترونية في أواخر فبراير الماضي، ضد شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التجارية لتعطيل القيادة والسيطرة الأوكرانية خلال غزو موسكو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بلينكين في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن هذا الهجوم السيبراني كان له آثار غير مباشرة على دول أوروبية أخرى.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يتخذون خطوات للدفاع ضد تصرفات روسيا، لافتا إلى أن واشنطن طورت آليات جديدة لمساعدة أوكرانيا في تحديد التهديدات السيبرانية والتعافي منها.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قالت في فبراير الماضي، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني "غير مسبوق"، مؤكدة أنه لا يزال مستمرا.

وذكرت الوزارة أن المهاجمين نجحوا في اكتشاف نقاط الضعف في التعليمات البرمجية، مضيفًا أن موقعها يستعين بشبكات أمريكية في انتظار حل مشكلة "القرصنة الإلكترونية".