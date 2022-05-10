نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم النقدي الموحد 2022 || موعد صرف استحقاق الدعم التكميلي 3 لعام 2022 في المقال التالي
رابط الدعم النقدي الموحد 2022، المواطنين والمواطنات داخل المملكة الأردنية الهاشمية بحثوا الساعات القليلة الماضية وما زال البحث مستمر عن رابط الدعم النقدي الموحد 2022، حيث يريدون التعرف على موعد صرف واستحقاق الدعم التكميلي الثالث وذلك من صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد زاد بحث المواطنين بعد إعلان برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بأن الثلاثاء اليوم الموافق العاشر من مايو هو موعد تحويل الدعم المخصص للمواطنين والمواطنات داخل حسابتهم البنكية، لذا دعونا نذكر لكم الرابط وكيفية الاستعلام عن موعد الصرف.
رابط الدعم النقدي الموحد 2022
بدء بالفعل اليوم تحويل كل المبالغ المالية المخصصة للمواطنين والمقررة عن شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث بدأ التحويل من صباح اليوم الثلاثاء العاشر من مايو 2022، وقد صرح المسؤولين داخل صندوق المعونة الوطنية بأن تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين يتم عبر المحافظ الإلكترونية، حيث يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لهم، وأكد أن صرف المبالغ بعد ذلك سيكون بشكل شهري، وقد وضح مدير صندوق المعونة الوطنية بأن عدد الأسر التي استفادت من صندوق المعونة الوطنية بلغ عددها 120 ألف أسرة أردنية، بل ووضح بأن تلك الأسر الأشد فقرًا داخل المملكة الأردنية، حيث يوجه الصندوق خدماته إلى الأسر المستحقة حقًا للدعم، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لتلك الأسر، بل وتوفير احتياجتهم الأساسية على الأقل.
رابط الدعم النقدي الموحد 2022/1443
يمكن الدخول على رابط الدعم النقدي الموحد 2022 والاستعلام عن الدعم بعد الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالدخول على موقع صندوق المعونة الوطنية ” الدعم النقدي الموحد” الموجود على شبكة الإنترنت.
- يقوم المواطن بعدها بإدخال الهوية الوطنية الخاصة به وكل البيانات الشخصية لتسجيل الدخول والاستعلام عن الدعم الخاص به.
- بعدها يضغط على دخول ثم استعلام وسيجد كل المعلومات الذي يرغب بمعرفتها أمامه بشكل مباشر.
- علمًا بأن عملية الاستحقاق بدئت من اليوم وخلال هذا الأسبوع بإذن الله سيصل الدعم إلى كل الأسر الأردنية المستحقة للدعم حقًا.
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