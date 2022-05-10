رابط الدعم النقدي الموحد 2022 || موعد صرف استحقاق الدعم التكميلي 3 لعام 2022

رابط الدعم النقدي الموحد 2022، المواطنين والمواطنات داخل المملكة الأردنية الهاشمية بحثوا الساعات القليلة الماضية وما زال البحث مستمر عن رابط الدعم النقدي الموحد 2022، حيث يريدون التعرف على موعد صرف واستحقاق الدعم التكميلي الثالث وذلك من صندوق المعونة الوطنية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد زاد بحث المواطنين بعد إعلان برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بأن الثلاثاء اليوم الموافق العاشر من مايو هو موعد تحويل الدعم المخصص للمواطنين والمواطنات داخل حسابتهم البنكية، لذا دعونا نذكر لكم الرابط وكيفية الاستعلام عن موعد الصرف.

رابط الدعم النقدي الموحد 2022

بدء بالفعل اليوم تحويل كل المبالغ المالية المخصصة للمواطنين والمقررة عن شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث بدأ التحويل من صباح اليوم الثلاثاء العاشر من مايو 2022، وقد صرح المسؤولين داخل صندوق المعونة الوطنية بأن تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين يتم عبر المحافظ الإلكترونية، حيث يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لهم، وأكد أن صرف المبالغ بعد ذلك سيكون بشكل شهري، وقد وضح مدير صندوق المعونة الوطنية بأن عدد الأسر التي استفادت من صندوق المعونة الوطنية بلغ عددها 120 ألف أسرة أردنية، بل ووضح بأن تلك الأسر الأشد فقرًا داخل المملكة الأردنية، حيث يوجه الصندوق خدماته إلى الأسر المستحقة حقًا للدعم، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لتلك الأسر، بل وتوفير احتياجتهم الأساسية على الأقل.

رابط الدعم النقدي الموحد 2022/1443

يمكن الدخول على رابط الدعم النقدي الموحد 2022 والاستعلام عن الدعم بعد الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات التالية: