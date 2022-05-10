كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن .. الأوقاف الأردنية تحدد الأسماء المنطبق عليها الشروط

كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن، اقترب موسم الحج، ومع اقتراب الموسم تبدأ وزارات الأوقاف ووزارات الداخلية وتلك الوزارات المسؤولة عن إتمام عملية الحج بإجراء القرع والمسابقات التي تقوم بتحديد عدد من الشروط والضوابط، ثم تختار في ضوئها، ومن ضمن الدول التي قامت بالإعلان عن أسماء الحجاج لهذا العام هي المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يبحثون عن كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن، وهذا ما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن

بحث متواصل من قبل المواطنين والمواطنات داخل المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الحالي يبحثون عن كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن، حيث يتم إجراء قرعة الحج للعام 2022 في مختلف البلدان المسلمة في الوقت الحالي، ويتم اختيار الأسماء المشمولة وفق مجموعة من الشروط والضوابط، بحيث يتم السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بأداء فريضة الحج، والجدير بالذكر ان هناك مصادر مسؤولة داخل المملكة الأردنية الهاشمية وضحت بأن عدد المشمولين بالحج بالمملكة الأردنية الهاشمية وصل عددهم إلى 3600 ألف مواطن، حيث قللت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج هذا العام ووصل إلى مليون حاج فقط من الداخل ومن الخارج.

الإعلان عن كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن

وضحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بأن موعد الإعلان عن كشف اسماء المشمولين بالحج 2022 في الأردن سيكون بإذن الله خلال الأسبوع القادم، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن كشوفات الأسماء بعد أن تقوم بحصر الأسماء الذين قدوموا في قرعة الحج، حيث سيتم الاختيار وفق مجموعة من المعايير، والتي منها المواطنين الأكبر في السن، ووفقًا لمجموعة من الأسس والنسب التي وضحتها وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، وقد وضحت الوزارة بأن الأردن مسموح لها بعدد 3600 فرد لأداء فريضة الحج هذا العام، وهذه النسبة قليلة بالمقارنة مع العام الماضي، حيث كان العام الماضي حوالي 8000 الاف شخص، ولكن بناء على وضحته المملكة العربية السعودية للدول بأنها ستقوم بتقليل عدد الحجاج هذا العام عن العام الماضي، لذا نتمني لكم القبول هذا العام.