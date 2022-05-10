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عمر شويل - جدة متى عيد الاضحى 2022 في السعودية، من بين المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، إلى جانب ذلك فهم يستعلمون عن الموعد المحدد لوقفة عرفة للسنة الحالية، هذا وقد احتفلنا منذ أيام معدودة بعيد الفطر المبارك، وبالفعل بدأ العد التازلي لموعد يوم النحر، وهو يعتبر أيضا من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين الذين يرغبون في إحياء سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، لذلك فهم يعتبرونه من بين الشعائر الهامة ويستعدون لاستقباله، ويكون هذا العيد في شهر ذي الحجة الذي سيحل بعد مرور شهر شوال الحالي ثم شهر ذي القعدة، وسنتعرف من خلال مقالنا هذا علة موعد العيد الأضحى ومتى يوم وقفة عرفة الذي ينتظره العديد من المسلمين، تابعوا معنا.

متى عيد الاضحى 2022 في السعودية

يطرح الآلاف من مواطني المملكة سؤال متى عيد الاضحى 2022 في السعودية، وهو من أبرز الأعياد بعد عيد الفطر المبارك. ويعتبر هذا العيد اقتداء بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي جاءه أمر من الله سبحانه وتعالى ليذبح ابنه، وقبل أن يمتثل لأمر الله تعالى أنزل ربّ السماء كبشا من الجنة، وذبحه النبي إبراهيم، هذا ومن المقرر أن نختفل بيوم الأضحى بتاريخ السبت 09 يوليو 2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443.

متى يوم عرفة 2022

بالإضافة إلى ما سبق، يتساءل المسلمون عن موعد يوم وقفة عرفة 1443، وهذا اليوم هو من أهم الأيام لدى المسلمين. ومن المتعارف عليه أنه يوم يستحب فيه الدعاء وتكثر فيه الاستجابة، لذلك يصوم العديد من الناس في هذا اليوم المبارك. وبالنظر للحسابات الفلكية التي تم إجراؤها فإن يوم عرفة سيوافق يوم الجمعة 08 يوليو 2022 الموافق للتاسع من ذو الحجة 1443، وفي هذا اليوم يتجه كل الحجاج إلى جبل عرفة من أجل الوقفة.

كم يوم اجازة عيد الأضحى

تم منح الموظفين في السعودية والطلاب اجازة عيد الفطر 1443، وفي عيد الأضحى أيضا تمنح إجازة لكل الموظفين في كل من القطاع العام والخاص أيضا، وسيكون فرصة للمسلمين لإحياء إحدى أهم الشعائر الدينية. ويقدر عدد ايام اجازة العيد الأضحى بستة أيام في السعودية. والتي من المقرر أن تنطلق بداية من تاريخ 06 من يوليو 2022 لتنتهي بتاريخ الثالث عشر من يوليو 2022.

إلى هنا نكون قد وصلناإلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع متى عيد الاضحى 2022 في السعودية. كما ذكرنا لكم الموعد الخاص بيوم وقفة عرفة، بالإضافة إلى عدد ايام اجازة عيد الاضحى.