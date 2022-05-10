نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. خلال الساعات الماضية تزايت معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب حول نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، خاصة بعد أن أدي الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية لذا ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حيث أعلنت وزاره التربية والتعليم بالعراق عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وكذلك تجميع الدرجات، وأصدرت بيانا تؤكد فيه على انه سيتم رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية نتائج الصف الثالث والصف المتوسط 2022
استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 نستعرضها حيث عملت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر الموقع الرسمي للوزارة، لذا شهد هذا الموقع إقبال كبير من قبل الطلاب بجميع المدارس بالمحافظات المختلفة، حيث تعمل الوزارة على الحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وعدم التزاحم داخل المدارس لعدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات في بعض المحافظات مثل القادسية وديالي وصلاح الدين و الرصافة والنجف، على ان يتم رفع باقي الدرجات عبر الموقع فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات من قبل وزير التربية والتعليم، ولم تعلن الوزارة حتى الآن عن تفعيل الرابط المحدد لمعرفة نتائج الطلاب في بعض المحافظات منها بغداد وبابل والبصرة والناصرية وكربلاء وذي قار والأنبار وكركوك، وينتظر العديد من الطلاب الإعلان عن موعد إعلان النتائج.
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال عدة خطوات وهي:
- الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
- ثم يقوم الطالب باختيار قسم الاستعلام عن النتائج.
- بعد ذلك على الطالب اختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.
- يجب تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم الامتحاني.
- النقر على كلمة الاستعلام عن النتائج.
- لحظات وسيتم ظهور النتائج .
- يتم تحميل ملف النتيجة pdf
- فتح الملف والبحث عن النتيجة بالدرجات.
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