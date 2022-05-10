نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا.. تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الموعد الرسمي ومميزات eFootball 2022 موبايل الحصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث إي فوتبول 2022 موبايل ، دقت ساعة الحسم وقد بدأ العد تنازليا من شركة كونامي للحدث التاريخي والمنتظر من عشاق لعبة بيس. حيث بعد وقت طويل من الانتظار سوف يتم إصدار النسخة الأحدث من eFootball 2022 موبايل. وهي نفس النسخة التي أصدرتها شركة كونامي في أكتوبر الماضي على البلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. وكذلك على أجهزة الكمبيوتر. كما حاز الإصدار الحالي على كمية كبيرة من التحميلات تتخطي 500 مليون مستخدم حول العالم من عشاق الساحرة المستديرة. واليوم سوف نعرض لكم الموعد الرسمي بالدليل والصور. لكيفية تحميل بيس 2022 موبايل.كذلك المميزات الهائلة التي ستطلقها كونامي في هذا التحديث. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

موعد تحديث إي فوتبول 2022 موبايل

مع انتهاء فترة صلاحية لاعبين الذي يمكن الحصول عليهم بنظام النقاط. في يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي 2022. والذي كان متوقع تنزيل بيس 2022 موبايل في هذا اليوم ولكن كان توقعا من خبراء اللعبة غير صحيحا. ولكن صرحت اللعبة أن ليس سيكون هناك أي بكجات من نجوم الأسبوع مرة أخرى حتى نزول تحميل eFootball PES 2022 mobile رسميا. وكذلك الأسبوعين السابقين في تحديث يوم الخميس كان هناك عدم وجود بكج ايكون مومنت ومتوقع عدم نزوله مرة أخرى.

موعد نزول بيس موبايل 2022

والآن سوف نلاحظ هدايا بيس الحالية من لاعبين الكرة السوداء والكرة الذهبية نهايتهم يوم الثاني والعشرين من مايو الجاري. وكذلك انتهاء صلاحية بكج box draw الحالي في نفس اليوم. فهناك أتجاه حول نزول تحديث إي فوتبول 2022 موبايل في فترة بين الثاني والعشرين من مايو الجاري والموافق يوم الاثنين ويوم الخميس السادس من مايو 2022. ويعد ذلك موعد نزول بيس موبايل 2022 رسميا على الهواتف الاندرويد والايفون.

مميزات eFootball 2022 موبايل

كما ذكرنا أن موعد نزول بيس موبايل 2022 في الأيام القليلة القادمة. صرجت كونامي عبر رسالة نصية داخل اللعبة أن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل. سيكون لها مميزات خاصة وجديدة كما ستعمل هذه المميزات على هواتف معينة وسوف تكون بعض الهواتف القديمة غير قادرة لتشغيلها ومميزات اللعبة كالتالي.

نظام جرافيكي حديث كما يتم تغيير الشعار الحالي كما سيتم إزالة كلمة PES من الصورة الرئيسية للعبة. ووضع شعار حرف E فقط.

كذلك بطاقات الأيكون مومنت سوف يتم إضافة اللون الوردي للبطاقات بدلا من اللون الحالي.

الميزة الأفضل المحتملة في eFootball 2022 موبايل هي التعليق العربي والمحتمل بنسبة كبيرة. بعد أن تم إنشاء صفحة رسمية على تويتر باللغة العربية لشركة كونامي منذ أسابيع قليلة.

هي التعليق العربي والمحتمل بنسبة كبيرة. بعد أن تم إنشاء صفحة رسمية على تويتر باللغة العربية لشركة كونامي منذ أسابيع قليلة. بعض اللاعبين الايكون مومنت سوف يتم إزالتها من اللعبة الجديدة وبدلا منهم تعويض كبير من الكوينزات المجانية لشراء غيرهم.

اللاعبون المطورون في الإصدار الحالي 2021 سوف يتم تحويلهم إلي لاعبون بدون قدرات خاصة. وذلك بعد تحميل بيس 2022 موبايل مباشرة.

مباشرة. بعد تحميل eFootball PES APK مباشرة سوف نلاحظ رفع بطاقة طاقات اللاعب هالاند وإمبابي ومحمد صلاح.

هنا قد تعرفنا سويا عن موعد نزول بيس موبايل 2022. كذلك مميزات تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة كليا. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة وروح المنافسة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.