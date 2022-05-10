رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم امتحانك واسمك الرباعي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 . تزايد معدلات البحث عن نتائج القبول الموازي بالعراق حيث من المقرر طرح النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، ويتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني بجميع مدارس المحافظات بالعراق، بعد الإعلان عن قبول ٢٢ ألف طالب وطالبة مع إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سنعرضها لكم في السطور التالية، حيث سهلت الوزارة على الطلاب الاستعلام عن النتائج اون لاين حتى لا يتم الذهاب للمدارس والزحام والتكدس من قبل الطلاب بالمدارس وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي من الروابط التي شهدت حولها عوامل البحث على جوجل ارتفاعات ملحوظة للغاية من اجل الوصول الى نتائج القبول الموازي 2021/2022 والتي تم اعلانها رسمياً فى جميع المحافظات العراقية حيث يمكن للطالب معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق عن طريق الاسم رباعي والرقم الامتحاني من خلال الخطوات التالية؛

الدخول عبر موقع نتائج القبول الموازي بالعراق.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق.

بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة بما فيها الاسم الرباعي والرقم الامتحاني المخصص لكل طالب.

يتم اختيار المحافظة والضغط على ملف النتيجة pdf على كلمة “تنزيل”

افتح الملف بعد التنزيل وابحث عن النتيجة.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات بالعراق لعام 2022

سنعرض لكم معدلات القبول بالتعليم الموازي في مختلف التخصصات خاصة في كليات الطب بأنواعه وعلى مستوى الجمهورية؛

كلية الطب في بغداد تأخذ من مجموع ٩٩.

كلية الطب الكندي تأخذ من مجموع ٩٨.٨.

بينما كلية الطب المستنصرية تأخذ من مجموع ٩٨.٥٠.

كلية طب النهرين تأخذ من مجموع ٩٨.٦٧.

كلية الطب البصرة تتخذ من مجموع ٩٩.٥ .

شروط القبول الموازي بالعراق