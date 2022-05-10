كم سعر البنزين اليوم في السعودية شهر مايو 2022.. أرامكوا تُعلن الأسعار الجديدة اليوم الثلاثاء

كم سعر البنزين اليوم في السعودية، سؤال يطرحه المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الساعات القليلة الحالية ألا وهو كم سعر البنزين اليوم في السعودية، حيث مقرر أن تقوم شركة أرامكوا السعودية بالإعلان عن أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والكيروسين والغاز المسال اليوم، حيث في المساء ستقوم بالاجتماع ومن ثم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين، حيث هي تلك الأسعار التي سيتم العمل بها لمدة شهر مقدمًا، وسوف نذكر لكم في مقال اليوم آخر تحديث للأسعار بعد إعلان أرامكو عنه.

كم سعر البنزين اليوم في السعودية

ليس لدينا إجابة لسؤال كم سعر البنزين اليوم في السعودية محددة، حيث حتى الآن لم تعلن الشركة الوطنية شركة ارامكوا السعودية عن اسعار البنزين ومشتقاته داخل المملكة العربية السعودية، ويتم العمل بالأسعار القديمة التي سبق وتم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي، حتى وإن تم الإعلان اليوم عن الأسعار الجديدة للبنزين فإن اليوم يتم العمل بالسعر القديم، لأن الإعلان عن التسعيرة الجديدة تكون في العاشر من الشهر الميلادي، أما عن التطبيق فيكون في اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي، وجاءت الأسعار التي سيتم العمل بها حتى اليوم، بل ويتم العمل بها من شهر كامل على النحو التالي:

بنزين 95 2.33 ريال سعودي بنزين 91 2.18 ريال سعودي غاز البترول المسال 75 هللة سعودي الديزل 63 هللة سعودي الكيروسين 70 هللة سعودي

سعر البنزين اليوم في السعودية شهر مايو 2022

وضحنا لكم إجابة كم سعر البنزين اليوم في السعودية، حيث أن اليوم يتم العمل بأسعار البنزين في شهر أبريل الماضي والتي سبق وتم الإعلان عنها من شهر، ويتوقع الكثيرون الآن أن تزيد أسعار البنزين في شهر مايو عن الشهر الماضي، بينما آخرون يتوقعون بتثبيت الأسعار كما تفعل الحكومة السعودية، بينما هناك أشخاص آخرون يتوقعون بأن تنخفض الأسعار، ولا نعلم ما الذي ستكون عليه الأسعار، ولكن بالمساء بإذن الله سنتعرف على الأسعار الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها من صباح غدًا بإذن الله داخل المملكة العربية السعودية بداخل المحطات السعودية المنتشرة بكل أنحاء المملكة، لذا انتظروا التحديث قريبًا.