رابط سريع ومباشر.. طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443 في المدارس الحكومية

طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443، يبحث الالاف من أولياء الأمورعن طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443 في المدارس الحكومية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في الصف الاول الابتدائي 1443 عبر موقع نظام نور بداية من يوم الأحد الماضي، حيث يتم التسجيل بشكل الكتروني على أن يتم الحاق الطلبة المقبولين بالمدارس بداية من العام الدارسي القادم 1444، وسنشرح لكم تفصيليا خطوات تسجيل المستجدين في الصف الاول الابتدائي عبر موقع نظام نور المعتمد رسميا من قبل الوزارة.

طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443

وعن طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور 1443 فهي الكترونية من الألف للياء، ومن المقرر أن يستمر تسجيل الطلاب الجدد بداية من الأحد 7 /10/ 1443 هـ الموافق 8 مايو الجاري وحتى 17 /3 / 1444 هـ للفئة العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى، ويمكنك عزيزي ولي الأمر الآن تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور من خلال اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى رابط موقع نظام نور الرسمي لتبدأ في تسجيل أبنائك في حالة توافر الشروط فيهم.

ثم بالضغط على تسجيل ولي أمر جديد.

قم بادخال كافة البيانات التي سوف تطلب منك في الخانات الصحيحة بالاستمارة الظاهرة أمامك.

قم بتحديد اسم المستخدم، واختيار كلمة مرور قوية وادخالها.

قم الآن بادخال بيانات الطالب المراد الحاقه بالصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي القادم، ولعل ابرز تلك البيانات رقم الهوية الوطنية.

قم باختيار المدارس المراد الالتحاق بها وفقا للأولوية.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة “حفظ”، وقم بطباعة الطلب والاحتفاظ به.

وبعد إعلان نتائج القبول يمكن لولي الأمر معرفة النتيجة من خلال الدخول إلى نظام نور.

شروط التسجيل في الصف الاول الابتدائي نظام نور 1444

أما عن شروط التسجيل في الصف الاول الابتدائي نظام نور 1444 فقد أعلنتها وزارة التعليم السعودية وهي: