وزير الخارجية الروسى: الموقف العربى إزاء الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها، عقب استقباله، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة، بالجزائر العاصمة.

وأعرب لافروف، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، عن شكره لمجموعة الاتصال العربية، التى تضم أمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان، للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بغية التوصل لحل سياسى لهذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالموقف الروسى تجاه تطورات الأوضاع فى مالى، اعتبر لافروف أنه لا فائدة من فرض المزيد من العقوبات الدولية على باماكو، داعيا إلى تكثيف الجهود لمساعدة كافة الأطراف على الحوار السياسى؛ استنادا إلى اتفاق السلم والمصالحة الموقع فى مارس 2015 (اتفاقية تمت بين مالى والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهى نتائج مفاوضات طويلة وقعت بالجزائر العاصمة فى 1 مارس 2015).

وحول إمدادات الغاز الروسى فى السوق العالمى، أوضح وزير الخارجية الروسى أن بلاده تلتزم بإنتاجها فى إطار اجتماعاتها مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+".

وفى سياق آخر، انتقد لافروف التصريحات التى أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل حول دعوته إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة فى إعادة إعمار أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبى يتبنى الموقف السياسى المفروض عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية" على حسب تعبيره.

واختتم وزير الخارجية الروسى كلامه قائلا إن بلاده تبذل قصارى جهدها لعدم السماح بإقامة عالم أحادى القطب.