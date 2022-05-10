روسيا: إسقاط 30 مسيرة أوكرانية خلال محاولة فاشلة لاستعادة جزيرة زميينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية "بيرقدار" خلال عملية جديدة فاشلة من قوات نظام كييف لاستعادة جزيرة زميينى الاستراتيجية قبالة أوديسا، وأن حصيلة جثث النازيين بلغت 30.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرة "بيرقدار تى بى 2" بعد ظهر اليوم فى منطقة جزيرة زميينى الاستراتيجية، وبذلك فقد نظام كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 طائرة بدون طيار فقط فى المنطقة المذكورة".

وأضاف: "شاركت جميع الطائرات المسيرة فى العملية الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زميينى عشية 9 مايو، عيد النصر فى الحرب الوطنية العظمى".

وتابع: "عثر الجنود الروس اليوم على 3 جثث أخرى للنازيين الأوكرانيين جرفتهم المياه من البحر إلى الشاطئ، فيما لا تزال 27 جثة لمقاتلى القوات الخاصة الأوكرانية والنازيين على الجزيرة".

وقال: "وفى سياق محاولة الاستيلاء على الجزيرة، فقد نظام كييف ثلاث قاذفات من طراز (Su-24) ومقاتلة (Su-27)، و10 مروحيات، و3 زوارق هجومية مدرعة "سينتور".