بينج : المواجهات الناشئة عن أزمة أوكرانيا قد تصبح تهديدا للسلام العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء؛ حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية. وقال الرئيس الصينى -حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) فى نشرتها الإنجليزية نقلا عن تلك الوسائل- إن الصين تشعر أن أوروبا يجب أن يكون لها سيطرة كاملة على الأمن الأوروبى.

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