سول تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بسبب الإطلاق الصاروخى لكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة واليابان، لمناقشة التجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة التى أجرتها كوريا الشمالية.





وقال مسؤول فى الوزارة -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- "إن سول تعتزم المشاركة فى الجلسة التى ستعقد فى نيويورك يوم الأربعاء كدولة معنية بشكل مباشر بالقضية". يشار إلى أن كوريا الجنوبية حاليا ليست عضوا فى مجلس الأمن، إلا أنه بموجب القواعد الإجرائية المؤقتة لمجلس الأمن الدولى، يمكن دعوة الدول غير الأعضاء للمشاركة فى الجلسات فى ظروف معينة، ولكن لا يسمح لها بالتصويت.

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