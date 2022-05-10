مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة: الناتو يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكشف بوليانسكى - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه فى بداية العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا تم العثور على وثائق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تدل بوضوح على أنه كانت هناك خطط محددة لشن الهجوم على روسيا من الأراضى الأوكرانية، بالإضافة إلى ضرب دونباس.
وشدد مندوب روسيا على أن العملية الروسية كانت خطوة استباقية، مشيرًا إلى أن روسيا بدأتها وفقًا للمادة 51 للميثاق الأممى، وأبلغت الأمم المتحدة بذلك.
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