خطوات شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ID وتأمين الحساب احصل علي آلاف الشدات والهدايا يومياً

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عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي بالطرق السهلة والمضمونة سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن لعبة ببجي تعتبر من إحدى الألعاب المنتشرة بصورة كبيرة للغاية، حيث يتواجد العديد من الأفراد يبحثون عن أفضل الطرق والأساليب السليمة من أجل شراء شدات لعبة ببجي موبايل من خلال الموقع الأساسي الخاص بتلك اللعبة، كما أن لعبة ببجي قد حصلت على شعبية كبيرة عند العديد من الأشخاص بالمنصات المتنوعة مثل، أجهزة الحاسوب وهاتف الجوال والبلايستيشن، فإنها استطاعت أن تحتل مرتبة عالية بين جميع الألعاب التنافسية.

خطوات شحن شدات ببجي

يوجد تطبيق في متجر بلاي يسمى “شحن الشدات”، حيث يمكن الوصول إليه عن طريق win free unlimited pu، وبعدها من الواجب على المستعملين متابعة الخطوات التالية حتى تتم مرحلة الشحن بشكل ناجح، والخطوات هي كالتالي:

يدخل المستخدم إلى لعبة ببجي، وعند وصوله إلى منطقة معينة في اللعبة تسمى باسم “الحدث” يقوم الفرد باختيار كلمة Daily Batties”.

يظهر الكثير من الإعلانات التي من الواجب أن يشاهدها اللاعب بالشكل الكامل، مع عدم الضغط على كلمة تخطي التي تظهر على الشاشة، حتى لا تحدث ضياع لفرصة الشحن، وينال اللاعب هذه الشدات.

عند الانتهاء من رؤية كل الإعلانات، يظهر الكثير من الشدات التي نالها المستخدم بمقابل رؤيته لكل الإعلانات المتواجدة في هذا البرنامج.

يحصل اللاعب على تلك الشدات التي تتواجد في التطبيق من خلال مشاهدة الإعلانات المتواجدة في اللعبة، وبعد ذلك ينال الكثير من الشدات.

تأمين الحساب عند الشحن

يجب على كافة المستخدمين أن يقوموا بتأمين الحساب الخاص بهم منعًا لحدوث أي عملية من عملية الاختراق، لذلك يجب على الشخص أن يقوم بعمل التالي: