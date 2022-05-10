نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض مصرف الراجحي 1443 كيفية الحصول علي قرض شخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على قرض مصرف الراجحي 1443 مصرف الراجحي يعتبر من المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية اعاده كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة مثلا خدمات الحسابات والتمويل للأفراد والشركات، كما أنه يقدم الحلول التمويلية للأفراد سواء كانت تمويل شخصي او عقاري او غيرها وموافقة إلى تقديم قروض السيارات لذلك سوف نعرض خلال عن كيفية الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي والشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على هذا التمويل الذي يقدمه المصرف وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

قرض مصرف الراجحي 1443

يصل المبلغ الذي يقدمه بنك الراجحي في التموين من 50,000 ريال سعودي للمقيمين إلى 500,000 ريال سعودي ايضا، حيث يمكن الحصول على التموين لشخص الكترونيا من خلال الرابط الرسمي الذي أعلن عنه المصرف باتباع الخطوات التالية

الضغط على موقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الضغط على ايقونة التمويل الشخصي.

اضغط على القرض الذي ترغب به

قم بتعبئته بالبيانات المطلوبة

والضغط على تسجيل.

شروط الحصول على تمويل الشخصي من بنك الراجحي

هناك العديد من الشروط التي وضعها مصرف الراجحي يجب أن تتوفر في الشخص لكي يتم الموافقة والحصول على التمويل الشخصي الذي يقدمه ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عاما.

يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم أكثر من 2000 ريال سعودي شهريا ويقدم شهادة تثبت اثبات راتب.

يجب يجب أن لا يكون عمر متقدم أكثر من 60 عاما وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد عن 70 عاما.

يجب تقديم وتوفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح مع إحضار نموذج طلب التمويل.

يجب أن يتم تسديد الرسوم الادارية كاملة.

أن يكون أخذ شعري اكثر من 900 ريال سعودي.

مميزات القرض الشخصي 1443

كما ان هناك العديد من المميزات الحصول على التمويل من مصرف الراجحي التي تجعل أشخاص يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ومن هذه المميزات ما يلي