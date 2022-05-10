نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع سحب استدعاء البكالوريا في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد سحب استدعاء البكالوريا 2022 حيث تعدى هذه المرحلة من أهم مراحل الاستدعاء ليتيح للمرشحين اجتياز الامتحان دون تعب أو مشاكل كما يتطلب منهم هذا في قاعة الامتحان بالإضافة لبطاقة التعريف الوطنية و قد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر سحب استدعاء البكالوريا في الجزائر 2022 هذا المعتاد عليه منذ سنوات تتم هذه العملية بصورة إلكترونية من خلال الموقع الخاص بسحب الاستدعاء عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حيث يكون الطلاب باستكمال الاجراءات الخاصة بهم في امتحانات الثانوية العامة بالجزائر والمحدد لها أن تبدأ حسب الموعد المحدد من قبل الوزارة في شهر جوان القادم.

كيفية سحب استدعاء البكالوريا 2022 في الجزائر

نقدم لكم بالخطوات التالية كيفية سحب استدعاء بكالوريا 2022 من الرابط الرسمي الذي حددته وزارة التربية الوطنية بالجزائر.

أولا يجب فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كما يمكن أيضا عمل هذه الخطوات من خلال الموقع الخاص بسحب استدعاءات الباك.

قم بالضغط على الخيار الخاص لسحب الاستدعاء لإتمام الخطوات.

من خلال هذا النموذج يتطلب منك إدخال بعض البيانات فيجب عليك إدخالها بشكل صحيح.

قم بكتابة البيانات ثم الضغط على الاستعلام حتى تظهر لك المعلومات المطلوبة.

سحب استدعاء امتحان البكالوريا بالجزائر 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية على الرابط الخاص لسحب استدعاء امتحانات التعليم المتوسط وأيضا امتحان البكالوريا دورة 2022 وذلك عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويحتوي هذا البيان أيضا على الموعد الخاص بالاستدعاء بالخطوات الأتية:

ثم يتم إدخال المعلومات الأتية:

من اسم المستخدم وكلمة السر. ثم الضغط على زر طبع الاستدعاء. حدد الولاية واسم المستخدم ورقم السر أو ادخل رقم تسجيلك الذي تجده بمؤسستك. ثم النقر على زر الاستظهار. في حالة إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري اطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي. يمكن الحصول على رقم تسجيلك عن طريق مؤسستك. رقم التسجيل يختلف عن رقم الملف.

سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) May 8, 2022

مواعيد امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبات 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية الرزنامة الخاصة بمواعيد الامتحانات الخاصة بامتحانات الباك وشهادة التعليم المتوسط 2022 فإن عملية سحب الاستدعاء الحالية لامتحانات الباء تبدأ من يوم الثلاثاء 10 من شهر ماي الحالي وهي ممتدة لشهر وأما بالنسبة لمواعيد امتحانات الباب فسوف تنطلق من يوم 20 من شهر جوان القادم وذلك للدورة العادية من اجل سحب الاستغناء من تاريخ أعلان بداية السحب عادة تكون مرحلة سحب استدعاء البكالوريا بداية من شهر أبريل إلى غاية شهر.

ماذا أفعل في حال ضياع الوصل الخاص بي أو رقم التسجيل

عند ضياع الوصل الذي به اسم المستخدم و كلمة السر يجب التقرب من المؤسسة المعنية بذلك في اقرب وقت ممكن بالنسبة لنظامين بالمؤسسات التي يزاولون دراستهم بها: