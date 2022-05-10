نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم تمويل بدون كفيل ب20 ألف ريال بموافقة فورية بدون رسوم إدارية في المقال التالي
تمكنت شركة اليسر للإجارة والتمويل من توفير العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي والمقيم بعد تطابق جميع الضمانات الواجبة للتمويل حيث أتاحت الشركة التمويل الشخصي بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط لفترة زمنية ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء من الشركة كما يتراوح مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للمتقدم السعودي بدون كفيل أما المقيمين بالمملكة بدون موافقة الكفيل الغارم حتى 10 ألف ريال سعودي كما أتاحت الشركة التقديم عبر الإنترنت للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام.
الشروط الهامة التي تطلبها شركة اليسر للحصول على التمويل الشخصي
يحتاج التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير بعض الأوراق والضوابط المطلوبة لكي يتم الموافقة على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة وسوف نشرح لكم اليوم عبر موقع ثقفني على كافة وأهم الشروط اللازمة لهذا التمويل كالتالي هنا :
- يجب أن يكون الشخص المتقدم يمتلك دخل مناسب يبدأ من 4000 ريال سعودي للموافقة على قرض شركة اليسر.
- قرض شركة اليسر يطلب توفير مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك العمر المناسب للتقديم للعملاء من جميع الجنسيات المختلفة من 21 عام حتى 60 عام.
- كذلك بخلاف العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري في المملكة.
كافة مميزات الحصول على برنامج التمويل الأصغر عبر شركة اليسر
- التمويل بموافقة فورية وسريعة بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل كذلك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- كذلك التمويل بفترة سداد مرنة لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين حتى ثلاثة سنوات فقط لا غير.
- التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية بشروط ميسرة من شركة اليسر.
- تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري إيضًا بدون أجور وكالة بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- إيضًا التمويل المناسب عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل بحد أقصى مبلغ 20 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للسعودي والمقيم تمويل بدون كفيل ب20 ألف ريال بموافقة فورية بدون رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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