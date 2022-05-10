للسعودي والمقيم تمويل بدون كفيل ب20 ألف ريال بموافقة فورية بدون رسوم إدارية

تمكنت شركة اليسر للإجارة والتمويل من توفير العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي والمقيم بعد تطابق جميع الضمانات الواجبة للتمويل حيث أتاحت الشركة التمويل الشخصي بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط لفترة زمنية ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء من الشركة كما يتراوح مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للمتقدم السعودي بدون كفيل أما المقيمين بالمملكة بدون موافقة الكفيل الغارم حتى 10 ألف ريال سعودي كما أتاحت الشركة التقديم عبر الإنترنت للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام.

الشروط الهامة التي تطلبها شركة اليسر للحصول على التمويل الشخصي

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير بعض الأوراق والضوابط المطلوبة لكي يتم الموافقة على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة وسوف نشرح لكم اليوم عبر موقع ثقفني على كافة وأهم الشروط اللازمة لهذا التمويل كالتالي هنا :

يجب أن يكون الشخص المتقدم يمتلك دخل مناسب يبدأ من 4000 ريال سعودي للموافقة على قرض شركة اليسر.

قرض شركة اليسر يطلب توفير مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك العمر المناسب للتقديم للعملاء من جميع الجنسيات المختلفة من 21 عام حتى 60 عام.

كذلك بخلاف العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري في المملكة.

كافة مميزات الحصول على برنامج التمويل الأصغر عبر شركة اليسر