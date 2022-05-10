bac.onec.dz رابط سحب استدعاء الباك 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كل الولايات

رابط سحب استدعاء الباك 2022، يتزايد البحث عبر “جوجل” عن رابط سحب استدعاء الباك 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات خلال تلك الفترة، خاصة مع تصريحات وزارة التربية الوطنية أنه يمكن لجميع الطلاب التابعين لكافة الولايات سحب استدعاء الباك 2022 عبر موقع bac.onec.dz بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ماي الجاري ولمدة تصل لأكثر من شهر، حيث تم تفعيل موقع سحب استدعاء الباك 2022 الجزائر من أجل استكمال الاجراءات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا الجزائر والذي سيعقد الشهر القادم بمشيئة الله، وسنشرح لكم طريقة سحب استدعاء الباك 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات خلال السطور القادمة.

رابط سحب استدعاء الباك 2022

ويعد رابط سحب استدعاء الباك 2022 من أكثر الكلمات التي تشهد معدلات بحث عالية عبر “جوجل” نظرا لإقبال الطلاب على استخراج الاستدعاء استعدادا لامتحانات الباك وشهادة التعليم المتوسط، وقد أوضحت وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” وطفيس بوك” عن مواعيد سحب استدعاء الباك 2022 والتي تستمر حتى يوم 16 من شهر جوان القادم، وقد بلغ عدد المترشحين النظاميين والأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط أكثر من مليون مترشح من مختلف الولايات:”ولاية الجزائر، ولاية سعيدة، ولاية ورقلة، ولاية بشار، ولاية بسكرة،…”، والآن مع طريقة سحب استدعاء الباك 2022 الجزائر:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل:”اسم المستخدم، كلمة السر”.

اضغط على كلمة سحب استدعاء الباك 2022.

قم بالضغط على استظهار.

سيظهر لك الاستدعاء الخاص بك، قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالطباعة.

موعد امتحانات الباك وشهادة التعليم المتوسط 2022

تنطلق عملية سحب الاستدعاءات لشهادتي الباك والتعليم المتوسط 2022 بداية من اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ امتحانات الباك في يوم 12 من شهر جوان القادم، فيما تكون امتحانات شهادة التعليم المتوسط يوم 12 من شهر جويليه القادم، وعادة ما تمنح الوزارة مدة شهر كامل من أجل سحب استدعاء البكالوريا منذ تاريخ اعلان بداية عملية السحب، وستجد اسم المستخدم والرقم السري في أسفل استمارة التسجيل في البكالوريا الجزائرية 2022 لذلك عليك الاحتفاظ بالوصل الخاص بالاستمارة حتى تتمكن من طلب سحب استدعاء الباك 2022.