نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع جديد في القاع.. موعد مباراة التعاون والباطن الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون والباطن ، تفتتح مساء الخميس 12 مايو 2022، مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والنارية، في صراع جديد بقاع الجدول، يجمع ناديا الباطن والتعاون ، والتي يطمح كلاهما للفوز بنقاطها الثلاث، من أجل الحفاظ على الأمل القائم في البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم المقبل.

نستعرض خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل وآخر المستجدات والكواليس بشأن موعد مباراة التعاون والباطن والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات التعاون والباطن .

مباراة التعاون والباطن

على وقع ذكريات مواجهة الدور الأول، يجدد فريقا الباطن والتعاون الموعد مع لقاء جديد.

حيث أسفرت مباراة الذهاب، عن فوز مثير لـ السماوي بنتيجة (3-2).

وهو ما يسعى الذئاب لتعويضه، مستفيدًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الخروج من النفق المظلم.

فيما يطمح الباطن لتأكيد تفوقه، وتحقيق الغاية ذاته بالابتعاد عن دوامة الهبوط الحالية.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة 27:

نشير إلى أن اليوم الافتتاحي للأسبوع 27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، سيشهد مواجهة أخرى، حيث مباراة الشباب والفيصلي .

فيما تسبق مباريات الجولة، مواجهة قوية، متمثلة في مباراة الاتفاق والهلال ، المؤجلة من الأسبوع الـ20.

نادي التعاون

نستهل تغطيتنا مع نادي التعاون السعودي صاحب الديار.

والذي يخوض مواجهة الأربعاء، باحثًا عن مصالحة جماهيره.

وذلك بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الخميس الماضي، أمام ضيفه الاتفاق.

في إطار مباريات الجولة 26 من دوري المحترفين السعودي.