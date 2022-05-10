كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بأقل راتب 3000 ريال من بنك البلاد

تمويل شخصي بدون كفيل من بنك البلاد الذي يوفر القرض بصيغة الأسهم تحت سقف مرتفع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي بالتقسيط المرن على خمسة سنوات ميسرة الأقساط حسب دخل العميل، كما يوفر أيضاً إمكانية الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب وذلك لمنسوبي البنوك المحلية، أما عن الإقتراض فهو يسهل الكثير من الأمور إذا كنت تريد المال لكي تشتري سيارة جديدة أو منزل أو غيرها من الاحتياجات، وعليك أن تأخذ في الإعتبار أن الإقتراض يزيد من الأعباء المالية لديك وعليك حساب الموضوع جيداً قبل البدء فيه وعمل حساب كافة المصروفات والالتزامات الشهرية أولاً قبل البدء في التقديم على التمويل، ومن هذه الناحية يعد بنك البلاد من أفضل بنوك التمويل في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر تسهيلات في السداد مع مجموعة مزايا تخفف من أعباء القرض.

تمويل شخصي بدون كفيل من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد جميع المنتجات التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز البنك بالوضوح والشفافية ويعلن انه هناك رسوم إدارية تدفع بنسبة 1% من إجمالي القرض.

تمويل سريع يتم بأسرع إجراءات ممكنة.

فترة السداد مرنة تصل إلى 60 شهر ميسرة.

تمويل بدون ضامن مع إمكانية تأجيل قسط كل عام.

متاح طلب قرض إضافي حسب ضوابط البنك.

يمكن تمويل المتقاعدين بدون كفيل أيضاً.

متاح للسعوديين والمقيمين بمبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

إمكانية التمويل بدون تحويل راتب لموظفي البنوك المحلية.

شروط طلب تمويل شخصي بدون كفيل من بنك البلاد

لا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 18 سنة. يشترط تحويل الراتب إلى بنك البلاد ما عدا لموظفي البنوك المحلية. أن يكون على رأس عمل قطاع حكومي أو خاص. الحد الأدنى للراتب 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريال لغير السعوديين.

طريقة طلب قرض بدون كفيل من بنك البلاد

وفر البنك إمكانية طلب قرض شخصي من خلال رابط بنك البلاد إلكترونياً ثم متابعة الطلب وتقديم الأوراق بالذهاب إلى أقرب فرع وإمضاء العقد بعد الإطلاع عليه وكافة الشروط والأحكام، كما تشمل الوثائق المطلوبة بطاقة هوية وطنية سارية – تعبئة إقرار الإفصاح بالالتزامات الشهرية + نموذج الطلب الإلكتروني – تعريف بالراتب يشمل المسمى الوظيفي وإجمالي الدخل وتاريخ التعيين + خطاب تحويل الراتب، كما يمكنك الاتصال عبر هاتف البلاد على رقم 8001230000 للاستفسار والتحدث مع خدمة العملاء.