مجلس الأمن يعقد جلسة حول أوكرانيا الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة علنية جديدة حول العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك بطلب من فرنسا والمكسيك.

وستكون هذه الجلسة السادسة عشرة التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضي.

وقال دبلوماسي إنّ فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتمّ خلال جلسة الخميس تقديم إحاطات من كلّ من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وسيكون هذا أول اجتماع يعقده مجلس الأمن منذ قُتل 60 مدنياً على الأقلّ، بحسب كييف، في قصف للقوات الروسية على مدرسة في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.