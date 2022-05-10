الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزل عائلة فلسطينية بالقدس

جدة - نرمين السيد - وشرعت آليات الاحتلال بهدم منزل عائلة "الرجبى" المكون من خمس شقق موزعة على طابقين فى حى عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتؤوى أكثر من ثلاثين فردا، غالبيتهم أطفال.
واعتدت شرطة الاحتلال على الأهالى والطواقم الصحفية المتواجدة فى محيط المنزل، وعرقلت تغطية عملية الهدم.
وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت عائلة الرجبى قبل أيام بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص.
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