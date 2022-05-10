الاستخبارات الأمريكية: الصين تعزز وضع جيشها لتمكينه من تايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت هينز، أن الصين تفضل السيطرة على تايوان بدون عمل عسكرى.

وأعلن الجيش الصينى، الاثنين الماضى، إجراء القوات المسلحة تدريبات عسكرية جديدة بالقرب من تايوان بهدف تحسين العمليات القتالية المشتركة.

وذكرت قيادة مسرح العمليات الشرقية بالجيش الصينى -فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن قوات بحرية وجوية شاركت فى تدريبات أجريت خلال الفترة ما بين يومى الجمعة والأحد فى شرق وجنوب غرب تايوان.

وأضافت القيادة العسكرية الصينية أن "هذه التدريبات أجريت بهدف اختبار وتحسين القدرات القتالية المشتركة للأسلحة المتعددة".

ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات قاذفة مقاتلة صينية وطائرات مضادة للغواصات كانت من بين المعدات التى شاركت فى هذه التدريبات.

وقالت الوزارة: "إن الطائرات الصينية لم تدخل المجال الجوى التايوانى ولم يتم إطلاق أى طلقات نارية".