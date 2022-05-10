رئيس بيلاروسيا: روسيا ستساعدنا فى إنتاج صواريخ من بينها إسكندر

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا"، فى تقرير صحفى فإن روسيا ستساعد بيلاروس فى مجال إنتاج الصواريخ، بما فى ذلك نموذج "إسكندر" وقد تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة على أعلى مستوى، حسبما أعلن لوكاشينكو فى اجتماع بشأن محفظة طلبات الدفاع الحكومية.

وكان الرئيس البيلاروسى قد أكد فى وقتٍ سابق، أنّ بيلاروسيا وروسيا تمتلكان الموارد والتكنولوجيا الكافية لمقاومة ضغوط العقوبات الغربية.

يذكر أن صواريخ «إسكندر» مخصصة لتدمير منشآت عسكرية مهمة محددة، منها مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والذخائر والمحروقات ووسائط الدفاع الجوى.

ويبلغ مدى صاروخ «إسكندر» 500 كيلومتر، وبسرعة 2100 متر فى الثانية، ويتميز صاروخ «إسكندر»، بالدقة والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ، وتحتاج عربة «إسكندر» إلى وقت قصير للإعداد لإطلاق الصاروخ.