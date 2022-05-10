فرنسا تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا جديدًا

جدة - نرمين السيد - أعربت فرنسا عن إدانتها بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا (بحر-أرض) يوم السبت الماضى، وأعربت عن أسفها للزيادة المقلقة فى عدد الصواريخ التى أطلقتها بيونج يانج منذ بداية العام الجارى.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن إطلاق هذا الصاروخ الباليستى الخامس عشر منذ بداية العام الجارى، يعد انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحثت فرنسا، كوريا الشمالية مجددًا على الامتثال لالتزاماتها دون تأخير والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الانخراط فى عملية نزع السلاح النووى بشكل كامل قابلاً للتحقق ولا رجعة فيه. وأكدت فرنسا التزامها الكامل مع شركائها، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولى.

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