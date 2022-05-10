المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية: سلام وازدهار القارة فى خطر

جدة - نرمين السيد - قال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية باولو جينتيلونى: "إنه على مدار أكثر من سبعة عقود تمتعت أوروبا بالسلام والازدهار، إلا أن ذلك فى خطر حاليا، حيث عادت الحرب إلى القارة الأوروبية أمام حدود الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى (ناتو) مباشرة".





وأضاف المفوض الأوروبى - فى كلمة خلال فعالية بمناسبة "يوم أوروبا"، أقيمت فى مدينة لشبونة، وأوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - "الحرب فى أوكرانيا سيكون لها تأثير اقتصادى كبير بحيث يتعين خفض التوقعات السابقة، وذلك قبل أسبوع واحد من نشر المفوضية الأوروبية توقعات الربيع الاقتصادية". وأشار إلى أن التاريخ أثبت صحة وجهة نظر وزير الخارجية الفرنسى الأسبق روبرت شومان عندما اقترح فى عام 1950 الجمع بين إنتاج الفحم والصلب من أجل جعل اندلاع حرب بين فرنسا وألمانيا ليس أمرا غير وارد الحدوث فحسب، بل مستحيلا ماديا أيضا. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن تصريحات جينتيلونى جاءت فى إشارة إلى مبادرة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسى الأسبق بإنشاء (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب)، والتى تعتبر أول عملية اندماج أوروبية رسمية بعد الحرب العالمية الثانية.

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