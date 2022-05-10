العالم اليوم - أرباح "أدنوك للحفر" تقفز 59% بالربع الأول 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:21 مساءً - أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع أرباحها الصافية عن الربع الأول 2022 بنسبة 59.1% على أساس سنوي لتصل إلى 175 مليون دولار.

سجّلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات في الربع الأول لتصل إلى 600 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أدنوك للحفر في بيان صحفي أن أرباحها بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفعت إلى أكثر من 270 مليون دولار بهامش قدره 46.6%، وذلك نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة التكاليف.

جاء النمو في الإيرادات السنوية في جميع قطاعات الأعمال بالتزامن مع حفاظ الشركة على مسارها لتحقيق خططها الطموحة.

ارتفعت إيرادات الشركة مع زيادة عدد الحفارات الجديدة التي تملكها ليصل عددها إلى 104 حفارة بعد بدء تشغيل الحفارات البرية عالمية المستوى من طراز FlexRigs من شركة "هيلمريتش آند باين، في حين شهد الربع الأول استمرار نمو خدمات حقول النفط مدفوعة بحصة سوقية قوية.

وحققت الشركة نمواً قوياً في جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغت إيرادات أعمال الحفر البري خلال الربع الأول من العام 320 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.3% مقارنةً بالربع الأول من العام 2021، مدفوعةً ببدء تشغيل حفارتين بريتين جديدتين هما AD-180 و AD-181، فيما ارتفعت إيرادات الحفر البحري في الربع الأول للعام 2022 لتصل إلى 144 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، بفضل بدء تشغيل الحفارة البحرية الجديدة "الريم" وزيادة عدد أيام التشغيل بسبب انخفاض عدد أيام الصيانة نتيجة التغييرات الحاصلة على جدول الصيانة.

شهدت إيرادات خدمات حقوق النفط ارتفاعاً في الربع الأول للعام 2022 بنسبة 25.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بسبب النمو القوي في أنشطة التكسير الهيدروليكي وعمليات التسجيل الإلكتروني والسلكي لمعلومات الحفر وعمليات تثقيب الآبار، إلى جانب النمو في قطاع خدمات المزج والطين السائل. في حين وصلت الحصة السوقية للشركة في قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 45% بتاريخ 31 مارس 2022.

وسجلت الشركة خلال الأشهر الثلاثة معدلاً مرتفعاً لتشغيل أسطول الحفارات بنسبة 95%، حيث تم حفر 145 بئراً حتى هذا الوقت من السنة بإجمالي قدره 0.95 مليون قدم.

قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر في بيان صحفي: "نحن سعداء بالأداء الذي حققته الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث سجلت أدنوك للحفر نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، مع ارتفاع عدد الحفارات المملوكة للشركة إلى 104 حفارات، وادراج الشركة على مؤشر ’فاداكس 15‘ الجديد ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يؤكد أهمية وجاذبية الشركة كجزء رئيسي من سوق رأس المال في أبوظبي وإحدى الجهات الرائدة في تقديم خدمات الحفر على مستوى المنطقة والتركيز على تحقيق عوائد جذابة للمساهمين".

وأضاف الصيعري: "بالتزامن مع نمو الإيرادات، حافظت مقاييس الربحية في أدنوك للحفر على قوتها، إذ حققت الشركة أرقاماً تعد الأعلى على مستوى السوق وتصل إلى ضعفي متوسط الأرقام المحققة في هذا المجال من حيث هامش الأرباح بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستفادة من خدماتنا المتنوعة عبر كامل سلسلة قيمة الحفر لزيادة حصتنا في سوق خدمات الحفر المتكاملة، والتي بلغت 45% في نهاية الربع الحالي من 2022، ونتطلع بثقة إلى العام القادم، حيث نسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق النتائج المرجوة من برنامج الاستحواذ على الحفارات والاستثمار في التكنولوجيا لتحيق المزيد من النمو".

وتعد أدنوك للحفر ركيزة أساسية في تحقيق خطط أدنوك الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وتواصل الشركة تركيزها على تعزيز الأمن والسلامة ورفع كفاءة عملياتها، وذلك للحفاظ على المستوى المميز الذي اعتاد عليه العملاء، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق تحسينات إضافية في إجراءات السلامة وتشغيل الحفارات.

وفي 22 مارس 2022، أُعلن عن انضمام شركة أدنوك للحفر ضمن الأعضاء الخمسة عشر المدرجين على مؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، كإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الشركة الحافل بالإنجازات. وتم تطوير هذا المؤشر بموجب الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، لتتبع أداء أكبر وأقوى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.