نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط سحب الدعوات لبكالوريا الجزائر 2022 وموعد الامتحانات في المقال التالي
تفعيل رابط سحب الدعوات بكالوريا الجزائر للعام الدراسي 2022 بعد ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية من أجل استكمال اجراءات امتحان البكالوريا الذي سوف يقام في 6/12/2022 وبدون بطاقة الدعوة وبطاقة الهوية الوطنية لا يسمح للطالب الدخول إلى غرفة امتحانات البكالوريا لأنهما يعد شرط أساسي لدخول القاعة لأداء الامتحان البكالوريا لذلك أوصي وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد المسؤولين في الوزارة بالتحضير وإعادة أعداد موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات وهو يعد الرابط المسؤول عن استقبال الطلبات لسحب وطباعة الاستدعاءات حتى لا يكون هناك مشاكل عند دخول الطلاب لسحب الاستدعاء مع الحرص على وجود تدفق عدد كبير وتكدس أثناء عملية الدخول مع بدء تفعيل الموقع.
موقع استلام دعوة امتحان سحب شهادة البكالوريا لعام 2022
قد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدد من الخطوات لسحب وطباعة الدعوات وكانت الخطوات على النحو الأتي:
- الدخول على موقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رقم التسجيل للاختبار.
- ثم انظر فوق زر “عرض”.
- قم بالضغط على زر حفظ لإظهار الدعوة وبعد قم بطباعتها واحفظها إرسالها فيما بعد أثناء الاختبار.
موعد فتح رابط رد الاتصال
كما أوضح بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية بأنه سوف يبدأ تفعيل موقع الديوان الوطني يوم 12 مايو 2022 ويستمر حتى12/6/2022 وسوف يستمر الموقع في استقبال الطلاب لمده اقصها شهر كامل حتى يمكن كافة الطلاب من سحب الاستدعاءات وسيتم أغلاق الموقع بتاريخ يوافق وللعلم لن يتم تمديد الفترة بعد هذا التاريخ.
تقوم امتحانات المدارس الوطنية 2022
- سوف تبدأ امتحانات البكالوريا من يوم الأحد 12 يونيو 2022 إلى الخميس 16 يونيو 2022.
- امتحانات شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 1 يونيو 2022 إلى الأربعاء ثمانية يونيو من نفس الشهر.
سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T
— Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie)
سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T— Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) May 8, 2022
قواعد نظام الحضور امتحان شهادة التعليم المتوسط الجزائري 2022
- يجب الالتزام بالمواعيد والإحضار قبل موعد الامتحان بفترة كافية.
- ثم يجب الدخول إلى مركز الفحص مع الاستدعاء المطبوع.
- يجب الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الواقية والاحترازية بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهر.
- ويتم يحذر من دخول هاتف المحمول إلى لوحات الامتحان.
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