نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو الآن: الاعلان الرسمي لأسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين والنفط الجديدة لشهر مايو 2022 من شركة أرامكو: شهدت محركات البحث جوجل Google بحثاً كبيراً عن أسعار النفط الجديدة بالمملكة العربية السعودية، لشهر مايو من العام الحالي 2022، والتي تعلنها شركة أرامكو السعودية Aramco كل شهر، والتي استقرت الأسعار منذ فترة بعد الارتفاع الطفيف الذي حدث بداية العام 2022 في سعر اللتر لجميع المحروقات، ولا تزال الأسعار غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في أسعار النفط العالمية، بسبب الحرب بين روسا وأوكرانيا والتي أدت على عدم استقرار الأسعار يجب متابعة التداولات اليومية لأسعار النفط من شركة أرامكو Aramco والتعرف على سعر الإغلاق العالمي.

سبب زيادة سعر النفط بالمملكة العربية السعودية في بداية العام 2022

الجدير بالذكر أن تداولات في سوق النفط السعودي والتي تصدرها شركة أرامكو للمحروقات بالمملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعاً منذ يومين وحتى الآن، وذلك بسبب تأثير فيروس أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في بعض البلاد وانتشاره السريع، والذي سيؤدي على المدى القصير في زيادة أسعار المحروقات بشكل عام في المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم، وسوف نكشف لكم أسعار النفط الحالية بالسعودية.

سعر البنزين لشهر مايو 2022 في السعودية والإعلان الرسمي للتسعيرة الجديدة من شركة أرامكو

وقد سجلت عمليات البحث في بداية اليوم ارتفاع كبير حول أسعار البنزين والمحروقات بالمملكة العربية السعودية لشهر مايو 2022، حيث يتم الإعلان عن التسعيرة الجديدة للمحروقات البترولية كل نهاية يوم 10 من الشهر الميلادي، والمنتظر أن خلال ساعات قليلة قادمة سيتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية بنهاية اليوم، ويتابع موقع ثقفني لحظة بلحظة الأسعار الجديدة لشهر مايو.

سعر المحروقات اليوم بالمملكة العربية السعودية ومقارنتها بأسعار ديسمبر 2021

وقد شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً طفيفاً في بداية العام الميلادي 2022 عن نهاية العام الماضي ديسمبر 2021 حيث ارتفع الأسعار المحروقات بالنسب التالية:

بنزين 95: 0.03 ر. س

0.03 ر. س بنزين 91: 0.03 ر. س

0.03 ر. س كيروسين: 0.10 ر. س

0.10 ر. س ديزل: 0.13 ر. س

0.13 ر. س غاز البترول: 0.05 ر. س

حيث اصدرت شركة أرامكو الأسعار الجديدة 2022 مقارنةً بأسعار ديسمبر 2021 كالتالي:

يناير 2022 ديسمبر 2021 المحروقات النوع الوقود سعر اللتر المحروقات النوع الوقود سعر اللتر بنزين 95 2.33 ر.س بنزين 95 2.30 ر.س 91 2.18 ر.س 91 2.15 ر.س كيروسين 0.70 ر.س ك يروسين 0.60 ر.س ديزل 0.63 ر.س ديزل 0.50 ر.س غاز البترول 0.75 ر.س غاز البترول 0.70 ر.س

والمنتظر أن المملكة العربية السعودية ستتعامل بهذه الأسعار حتى الشهر الميلادي القادم فبراير لحين متابعة أسعار النفط عالمياً، وتراجع جائحة فيروس كورونا ومتحوراتها الجديدة “أوميكرون” التي انتشرت في دول العالم، ومتابعة التداولات في البورصة العالمية وأسعار برميل النفط عالمياً.

أرامكو توفر بيع الوقود بجودة عالية

قامت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بتوفير احتياجاتها اليومية من أنواع الوقود لتلبية تشغيل المحركات، من البنزين بجميع أنواعه 95-91، لجميع أنواع السيارات التي تعمل تستخدم البنزين، وقد أكدت الشركة بتوافر الديزل بجودة مرتفع لباقي المركبات الكبيرة الأخرى.

وصرحت الشركة أن جودة الوقود من بداية إنتاجه إلى حتى وصوله للمستهلك، يخضع لاختبارات كثيرة كما تصدر عنها شهادات الجودة، وأن جميع أنواع الوقود تتمتع بخلوها من مادة الرصاص.