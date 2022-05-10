نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة الصحية للملك سلمان … اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحة جلالته في المقال التالي

الحالة الصحية للملك سلمان ، سادت حالة من القلق العارمة عن الحالة الصحية للملك سلمان، مما تسبب في قيام الديوان الملكي السعودي بإصدار مرسومًا ملكيًا يتضمن التطورات الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الإعلان عن دخوله للمستشفى وخضوعه لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء عملية جراحية، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز التفاصيل حول هذا الموضوع. الحالة الصحية للملك سلمان أعلن الديوان الملكي مرسومًا يفيد بخضوع الملك سلمان جراحة منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والتي تكللت بالنجاح.

وكانت نتيجتها سليمة، وهذا وفق ما أعلنته أيضًا وكالة الأنباء السعودية واس “النتيجة سليمة والحمد لله”.

ولقد أمر الفريق الطبي المتابعة لحالة فخامته أنه سيتطلب المكوث في المستشفى لبعض الوقت من أجل الراحة.

كذلك فقد جاء هذا المرسوم تكذيبًا عن الأخبار التي أشيعت في وقتٍ سابق عن قيام الملك سلمان بإجراء فحوصات غير معروفة.

لذا اتجه الديوان الملكي لإصدار المرسوم الملكي لإيضاح الصورة الكاملة عن صحة سيادته، واختتم المرسوم بالدعاء بدوام الصحة والعافية.

حيث قال “ومن المقرر أن يخضع حفظه الله بعض الأيام للراحة بحسب ما أتى في الخطة العلاجية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية”.

تلك لم تكن المرة الأولى التي يخضع فيها الملك سلمان للفحص الطبي.

فقد أجرى فخامته في وقتٍ سابق جراحة أخرى كانت لتغيير بطارية منظم القلب تحديدًا في شهر مارس الماضي، والتي أيضًا تكللت بالنجاح، وغادر فيها المستشفى مستردًا كامل صحته. اتصالات هاتفية للاطمئنان على حالة جلالته بعد إصدار الديوان الملكي المرسوم الذي يوضح الحالة الصحية للملك سلمان.

بدأت الاتصالات الهاتفية من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية تتوالى للاطمئنان على صحته.

فقد أعلنت وكالة واس الإخبارية عن تلقي ولي العهد محمد بن سلمان اتصالات هاتفيًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحة جلالته.

ولقد اتصل أيضًا كلًا من سمو ولي العهد بدولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

والذين أعربوا عن تمنياتهم الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية.

داعين المولى عز وجل أن يحفظه الله ويمد عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة.

والمزيد من الإنجازات مما يصبو إليه الشعب السعودي، من تقدم وازدهار ورفعة.

هذا بالإضافة إلى وصول برقية من رئيس جمهورية تركيا أيضًا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

علاوة على شكره هو و ولي عهد السعودية الملك محمد بن سلمان على حسن الضيافة والاستقبال من الوفد المرافق له أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة الحالة الصحية للملك سلمان ... اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحة جلالته - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحالة الصحية للملك سلمان … اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحة جلالته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.