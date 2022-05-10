جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ518 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و253 ألفًا و782 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 81.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.5 مليون.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ998 ألفًا و41 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ664 ألفًا و426 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفًا و103 حالات وفاة.