الطوارئ الإسبانية تنقذ 57 مهاجرا على متن قارب مطاطى

جدة - نرمين السيد - أنقذت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الثلاثاء، 57 مهاجرا على متن قارب مطاطى كان متجها إلى جزر الكنارى، بعد يوم من ورود تقارير تفيد بفقدان 28 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم أثناء قيامهم برحلة العبور الخطرة من إفريقيا إلى أوروبا.





وذكرت هيئة الإنقاذ البحرى الإسبانى - وفقا لما نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن زورقا تابعا لها قام بعملية إنقاذ لـ40 رجلا و14 امرأة و3 أطفال استمرت ساعتين قبل الفجر. وكان مسؤول بهيئة الإنقاذ الإسبانى، رفض الإفصاح عن هويته، قد صرح الليلة الماضية بأن مروحتين قامتا بإنقاذ 13 شخصا كانوا على متن قارب مطاطى فى عرض البحر على بعد 120 كيلومترا تقريبا من جنوب جزر الكنارى. وقال ناجون :"إن القارب كان يحمل على متنه 41 شخصا عندما ضربته موجة عاتية".. وبحسب المسؤول، فإنه لم يتمكن من العثور على المفقودين. يذكر أن 22 ألفا و316 مهاجرا وصلوا العام الماضى عبر جزر الكنارى، ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل لأرخبيل الكنارى 6359 مهاجرا فى الفترة من يناير إلى منتصف أبريل 2022، بزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

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