الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين نازح بسبب الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة حرس الحدود البولندية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت 3 ملايين و275 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير الماضى.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.