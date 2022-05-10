رئيس الوزراء البريطانى يزور السويد وفنلندا غدا لبحث القضايا الأمنية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم عن المتحدث قوله "إن الخطوة ليست بشأن أوكرانيا فحسب، بل بشأن أمن أوروبا الأوسع نطاقًا أيضًا".
ومن المتوقع أن تتخذ كل من السويد وفنلندا قرارًا بشأن التقدم بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) خلال هذا الشهر.
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