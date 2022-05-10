العالم اليوم - اليويفا يقر تعديلا جوهريا على نظام دوري أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:15 مساءً - أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلات على مسابقة دوري أبطال أوروبا، من خلال إضافة 4 فرق، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا من موسم 2024-2025.
وبالتالي سيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل فريق في الدور الأول إلى 8 أمام منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها)، بدلا من 6 أمام 3 منافسين (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب نظام المجموعات الحالي.
ويستبدل دور المجموعات المعروف حاليا ببطولة واحدة مصغرة في مجموعة واحدة.
وقال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس اليويفا: "نحن واثقون من ان النظام الجديد يمنح التوازن الحقيقي".
وتابع: "من شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية ورابطات الدوري وعلى كرة قدم في مختلف أنحاء قارتنا".
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